Kavun değil soğan

KÜTAHYA'NIN Hisarcık ilçesinde çiftçi Mehmet Çevik'in bahçesinde yetiştirdiği en ağırı 840 gram gelen kuru soğanlar görenleri şaşırttı. Bahçesindeki soğanların normallerinden oldukça iri olduğunu ve 800-840 gram geldiğini gören Çevik, fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.