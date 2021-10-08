Kavun değil soğan

KÜTAHYA'NIN Hisarcık ilçesinde çiftçi Mehmet Çevik'in bahçesinde yetiştirdiği en ağırı 840 gram gelen kuru soğanlar görenleri şaşırttı. Bahçesindeki soğanların normallerinden oldukça iri olduğunu ve 800-840 gram geldiğini gören Çevik, fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.
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