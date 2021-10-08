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Haberler Ekonomi Kavun değil soğan

Kavun değil soğan

Kavun değil soğan

8.10.2021

KÜTAHYA'NIN Hisarcık ilçesinde çiftçi Mehmet Çevik'in bahçesinde yetiştirdiği en ağırı 840 gram gelen kuru soğanlar görenleri şaşırttı. Bahçesindeki soğanların normallerinden oldukça iri olduğunu ve 800-840 gram geldiğini gören Çevik, fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.
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