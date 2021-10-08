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Haberler Ekonomi Üzümcü TMO’ya ürün sattı

Üzümcü TMO’ya ürün sattı

8.10.2021

MANİSA'DA üzüm üreticileri Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 9 numara kuru üzüm için açıklanan 13 TL'lik fiyata ilgi gösterdi. Tüccarlardan ziyade TMO'yu seçen üzüm üreticileri traktörlerle uzun kuyruklar oluşturdu. Alımların başladığı 10 Eylül gününden bugüne kadar 25 bin tonun üzerinde kuru üzüm alan TMO, üreticilere yaklaşık 45 milyon TL'lik ödeme yaptı.
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