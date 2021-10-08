Yerli otomobil testleri geçti

TOGG'UN aerodinamik ve aeroakustik testleri yapıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu twitter hesabından paylaşılan otomobilin son fotoğrafıyla birlikte, "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi" denildi.
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