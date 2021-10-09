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Haberler Ekonomi Bakan Fatih Dönmez: 2023’te Karadeniz doğalgazı ile buluşacağız

Bakan Fatih Dönmez: 2023’te Karadeniz doğalgazı ile buluşacağız

Bakan Fatih Dönmez: 2023’te Karadeniz doğalgazı ile buluşacağız

9.10.2021

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkali kuyularımızda ilk keşfimizi yaptığımız sahada üretim kuyuları hazırlıyoruz. 40 kadar kuyu kazacağız, ilk 10 kuyudan sonra üretime geçeceğiz. Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak" dedi. Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak da konuşan Bakan Dönmez, "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" diye konuştu.

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