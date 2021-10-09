Çiftçiye kuraklık desteği

OLUMSUZ hava şartları ve kuraklık sebebiyle tarlalarında yüksek verim kayıplarına uğrayan çiftçilere verim kaybı desteği ödenecek. Tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak ödemeler dekar başına 30-100 lira arasında hibe şeklinde ödenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel, "Verim kaybına uğrayan parsellerdeki verim kaybı oranlarıyla ilgili incelemeler tamamlanmak üzere. İl ve ilçeler tarafından hazırlanan icmallerin Bakanlığımıza intikal etmesini müteakip bu sene içerisinde ödemeyi planlıyoruz" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılması kararlaştırılmıştı.

■ BARIŞ ŞİMŞEK