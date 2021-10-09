Kargolar dronla taşınacak

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü, kargo dronlar konusundaki ön çalışmaları tamamladı. İlk hava koridoru güzergahı olarak İstanbul-Eskişehir- Ankara hattı belirlendi. Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, dünyada ilk olduğu belirtilen çalışmayla dronların kargo taşıma şartlarının kesin kurallara bağlanacağını söyledi. Çalışmada ayrıca hangi güzergahın izleneceği, dronların hangi irtifadan uçacağı ve iniş kalkış noktaları gibi birçok detay da netleştirilecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'de dronlara ilişkin detaylı bir çalışma da yürütüyor. Şimdiye kadar 50 binin üzerinde dron kayıt altına aldı. Lisans verilen pilot sayısı da 600 bin civarında.