“Okul servis araçları yönetmeliği değişmeli”

İzmir Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı. esnaftan istenen yeterlilik belgesinden korsan araçlara kadar pek çok sorunları olduğunu söyledi. SRC belgesinin dışında başka belgeler de istendiğini dile getiren Bostancı, "Belediyelere alınan bir belge SRC belgesi, psikoteknik belgesi, yaş sınırı var. Artı bir belge daha isteniyor. Sabıka kayıtlarını saymıyorum. Sürücü belgelerini söylüyorum. SRC belgesinde, mesleki yeterlilik yazıyor. Neden bir belge daha isteniyor" dedi. AB kriterlerine göre hazırlanan sürücü belgesine servisçi esnafının zaten sahip olduğunu dile getiren Bostancı, "Bir arkadaşımıza SRC belgesi verdik ve Almanya'da iş buldu. 30 senelik şoföre eğitim verilecekmiş, arabanın altına bakıp akan bir yağ sızıntısı var mı onu kontrol edecekmiş. Mesleki yeterlilik belgesinin anlamsız olduğunu anlatıyorum. 800 lira kurs, 200 lira kart parası isteniyor. İzmir'de en az 10 bin, Türkiye'de 1 buçuk milyon kişi.. Okul servis araçları yönetmeliğinin değişmesi gerekiyor" diye konuştu.





EMEK HIRSIZI KORSANLAR

Trafikte korsan araçların son dönemde azaldığını açıklayan Hasan Basri Bostancı, "İl Emniyet Müdürümüz geldi, trafiğin akışları bile değişti. Bizim emek hırsızları dediğimiz korsanlarla mücadele sürüyor. 6 günde 60'tan fazla araç men edildi. Denetimden memnunuz. Emek hırsızlarıyla mücadele devam etmeli" ifadelerini kullandı.



KADEMELI SAAT UYGULAMASI

İzmirlilerin kabusu haline gelen trafik sorununa da değinen Başkan Bostancı,"Kademeli saat uygulamasını harekete geçirelim. 07.00'dan 09.30'a kadar hem araç sayısı düşer hem araçların ikinci, üçüncü işi yapma fırsatı olur. Çevre temizliği, ekonomi her şeyin can damarı. Akaryakıt tasarrufu olur, milli gelire katkısı olur, Türkiye'ye örnek olur" dedi. Birçok veli özel araçla çocuklarını okula götürdüğü için trafiğin sıkıştığını da dile getiren Bostancı, "Servis araçlarımızda her türlü tedbirimiz var. Aşısız personelimiz yok. Sağlık için titizlikle hassasiyet gösteriyorlar. Servislere güvenelim" diye konuştu.

EMNİYET MÜDÜRÜ ŞAHNE'YE TEŞEKKÜR

İZMİR Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret ederek teşekkür plaketi veren Bostancı, "Emniyet müdürümüze ve tüm ekibine, gerek korsanla, gerekse uyuşturucu ile verdiği mücadele için çok teşekkür ederiz. Bizler de servisçiler olarak emniyet birimleriyle sürekli işbirliği içinde çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

TOLGA TEKİN