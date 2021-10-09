Pırlanta yüzük 5 milyon TL’den alıcısını arıyor

İSTANBUL'DA düzenlenen mücevher fuarı İstanbul Jewelry Show'un yıldızı 23 karatlık pırlanta tektaş yüzük oldu. Parıltısıyla görenleri mest eden pırlanta yüzük, 5 milyon liradan satışa çıkarıldı. Firma yetkilileri, potansiyel müşterilere yüzüğü denemeleri için izin verdiklerini belirterek, "Fuar sonunda da satacağımıza inanıyoruz" dedi.