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Haberler Ekonomi Uluslararası şirketler Türkiye’de üretecek

Uluslararası şirketler Türkiye’de üretecek

Uluslararası şirketler Türkiye’de üretecek

9.10.2021

SON günlerde uluslararası şirketlerin üretim ve yatırımlarını Türkiye'ye yönlendirmesi dikkati çekti. İsveçli mobilya şirketi IKEA, Polonya hazır giyim firması LPP, Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim ve Belçika paketleme şirketi DW Reusables Türkiye'ye yatırıma odaklandı. Uzmanlar, Asya ülkelerinden tedarik sağlayan Avrupalı firmaların artan navlun maliyetleri ve konteyner krizi nedeniyle Türkiye gibi daha yakın ve istikrarlı ülkelere yöneldiğini ifade ediyor.

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