3 katı geçmeyen evlere imar teşviki

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığınca yöresel ve yatay mimarinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılan düzenlemeyle az katlı kesme taş yığma yapıların teşviki sağlanacak. Bakanlıkça hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, geleneksel taş yığma yapılardan yatay mimari esasıyla 3 katı geçmeyenler imar teşvikinden yararlanabilecek. Taban alanı ve emsal sınırlamaları nedeniyle tercih edilmeyen bu tür yapılar yaygınlaştırılacak.

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