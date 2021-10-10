9 ayda 6,8 milyar dolarlık binek otomobil satıldı

TÜRKİYE'DEN Ocak-Eylül döneminde 105 ülke ve özerk bölgeye 6,8 milyar dolarlık binek otomobil satıldı. Ocak-Eylül döneminde en çok binek otomobil ihracatı Fransa, İtalya ve Almanya'ya yapıldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre binek otomobil ihracatı, bu dönemde 21 milyar 248 milyon 339 bin dolarlık otomotiv endüstrisinin dış satımından yüzde 32 pay aldı. Fransa'ya binek otomobil ihracatı 1 milyar doları aşarken, İspanya'ya dış satımın yüzde 27,6 artması dikkat çekti.

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