Anuga fuarında Türk firmaları ilk 4’e girdi

TÜRKİYE, Almanya'da açılan dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Anuga'da Kovid-19 salgınına rağmen 290 firma ile 97 ülke içinde İtalya, Almanya ve İspanya'nın ardından 4'üncü büyük katılımcı oldu. "Dönüşüm" temalı fuarda salgın nedeniyle koridor mesafesi 5 metreye çıkarıldı. İstanbul Ticaret Odası, gıda sektörünün salgın sonrası ilk yüz yüze dünya fuarının milli katılımını yaparken, İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, "Tarım ülkemizin bekası için en az sanayi kadar önemli. Tarımsal hasılamızı ve katma değeri daha da artırmalıyız" diye konuştu.

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