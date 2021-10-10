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Haberler Ekonomi Borsa kaybettirirken altın ve döviz yükseldi

Borsa kaybettirirken altın ve döviz yükseldi

Borsa kaybettirirken altın ve döviz yükseldi

10.10.2021

BU hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,25 kayıpla 1.398,00 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,08 artışla 505,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,03 kazançla 3 bin 349 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,96 değer kazanarak 8,9370 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,72 artışla 10,3360 lira oldu. İngiliz sterlininin satış fiyatı yüzde 1,31 artışla 12,1850 liraya yükseldi. Yatırım fonları yüzde 0,32, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,37 değer kazandı.
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