Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik BakanlığıCoğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere "Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile 10 (on) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacak. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.