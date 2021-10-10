Çivril elmasında rekolte sevinci

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde 100 bin dekar alanda üretilen ve lezzetiyle tanınan "Çivril elması" 180 bin tonun üzerinde beklenen rekoltesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor. Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul, "Çivril elmamız raf ömrü uzun olduğu için çok tercih ediliyor" dedi.

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