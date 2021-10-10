Doğalgaz kaçağını ‘Robot Göz’ bulacak

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünün (RUTE) geliştirdiği ve "Robot Göz" olarak adlandırılan boru içi denetleme robotuyla, hatlardaki doğalgaz kaçakları anında saptanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin, ABD'den sonra kendi denetim robotunu geliştiren ikinci ülke olduğuna işaret ederek, "2017'de İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) için TÜBİTAK'ın başlattığı projede 'Robot Göz' doğalgaz hatlarındaki arıza ve kaçakları tespit ediyor. Böylece milyonlarca lira tasarruf sağlanacak" dedi.

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