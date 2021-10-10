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Haberler Ekonomi Doğaltaş Tasarım Yarışması ödülleri sahiplerine verildi

Doğaltaş Tasarım Yarışması ödülleri sahiplerine verildi

Doğaltaş Tasarım Yarışması ödülleri sahiplerine verildi

10.10.2021

TİCARET Bakanlığı'nın desteğiyle Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin (EMİB) bu sene ikinci kez düzenlediği AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması'nın ödül gecesi Efes Antik Kenti'nde "Doğal Taş Gala Gecesi Efes 21" temasıyla gerçekleştirildi. Geceye katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, TÜMMER Başkanı İbrahim Alimoğlu ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya konuşma yaparken, ödüller takdim edildi. Bu yıl ihracat yapan 30 mermer firmasına da farklı kategorilerde ödüller verildi. Yarışmaya 402 başvuru gelirken, 7 proje ödül aldı.

■ ERCAN AKGÜN

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