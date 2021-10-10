KOSGEB’in destekleri yeşil kalkınma endeksli

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, emisyonun azaltılmasıyla ilgili bilinç oluşturmak için firmalara yerinde ve ücretsiz "enerji verimliliği danışmanlığı" desteği vereceklerini bildirdi. Kurt, elektrik motor dönüşümleriyle ilgili de çalışmalarının olduğunu belirterek "Bu konuyu çok daha kurumsal hale getirip artık bütün destek mekanizmalarına çevreyi, yeşil kalkınmayı bir şekilde adapte edeceğiz. Kendi içimizde bir çalışma grubu oluşturduk. İlgili bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalışıyoruz." dedi. Kurt, çalışma grubunun yanında yeşil dönüşümle ilgili çeşitli destek planlamaları da yapacaklarını dile getirdi.

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