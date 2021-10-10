Manisa’da projelere 8,4 milyarlık ödenek

MANİSA İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, "2021 yılı üçüncü dönem yatırımcı kuruluşlar raporlarına göre ilimizde 433 kamu yatırım projesi uygulandı. Bunlardan 311'i yatırımcı kuruluş, 122'si de belediyelere ait. Yatırımların toplam tutarları 8 milyar 384 milyon liraya ulaşıyor" dedi. Kaynar, "2021 yılı için bu projelere toplam 1 milyar 793 milyon TL ödenek ayrıldı. Üçüncü dönem sonu itibariyle 808 milyon TL ödenek kullanıldı. Ödeneklerin oranı yüzde 45 olarak gerçekleşti" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK