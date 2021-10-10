Tapu harcına muafiyet getirecek teklif Meclis’te

YENİ ev alındığında mülkün bedelinin yüzde 4'ü kadar ödenen tapu harcının alınmaması ile ilgili hazırlanan kanun teklifi Meclis'te görüşmeye açıldı. Tapu harcı alınmadığında konutun maliyetinde bir düşüş yaşanacak. İndirimde eğer aynı konut 5 yıl içinde el değiştirirse zamanında alınmayan harç tutarının gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi planlanıyor.

TBMM'ye sunulan yasa teklifi kapsamında kişinin kendisinin ikamet etmesi için aldığı evlerde ebeveyn başına 300 bin lira, çocuk başına ise 150 bin liralık bölümün tapu harcından muaf tutulması planlanıyor.

AVANTAJ SAĞLAYACAK

Gayrimenkul sektöründen Özkan Aydemir, tapu masraflarının konut satışlarını doğrudan etkilediğini ve bu kapsamda yeni düzenlemeler ve teşvikler sağlanmasının vatandaşlar için önemli bir avantaj olacağını belirtti. Tapu harcı mülkün bedelinin yüzde 4'ü kadar ödeniyor. Ödenecek rakamın yüzde 2'sini alıcı yüzde 2'sini satıcı karşılıyor. Sadece hibelerde ve belirli kurum, kuruluş ve kişilerde muafiyet devreye giriyor. Ancak bu muafiyetten yararlanmak için tapu işlemi sırasında muafiyete ilişkin belgeleri yanında bulundurmaları gerekiyor.