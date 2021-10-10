TOGG, 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasada olur

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Net Konuşalım" programında gençlerle bir araya geldi. Konya'da gün boyu yoğun programlara ve açılışlara katıldığını belirten Varank, şöyle konuştu: "Türkiye'nin otomobili, inşallah 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkacak. Fabrikanın inşaatı devam ediyor. Makine siparişleri yapıldı. Arabanın prototipleri testlere girmeye başladı. 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkan araçlar, 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olur. Türkiye'nin otomobilini bir araba olarak görmemek gerekiyor. Türkiye'nin otomobil projesi aslında, değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabı. Biz aslında doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmış olduk. Başarının anahtarı da burada."

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