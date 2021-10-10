Uslu ve Domat türlerinin tescil sözleşmesine imza

AKHİSAR'IN Uslu ve Domat zeytinlerinin coğrafi işaret tescil sözleşmesi Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Eynak Gıda şirketi arasında imzalandı. ATSO tarafından 2011 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettirilen ve coğrafi işaretleri alınan "Akhisar Uslu Zeytini" ve "Akhisar Domat Zeytini"nin" simgeleri olan logoların ve amblemlerin kullanımı için ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Sami Karaoğlan, Eynak Gıda şirketi sahibi Burak Eynak ve işletme sorumlusu Güven Bozkurt kullanım sözleşmesine imza koydular. Erdayıoğlu, "Firmalarımızı coğrafi işaret kullanmaya davet ediyoruz" dedi.

■ KENAN MOLLA