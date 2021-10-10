Yeşil liman sertifikası gündemimizde yer alıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığınca İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda, ulaşımda ve haberleşmede fırsatlar ele alındı, yeni yol haritası belirlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren şuraya, 55 ülkeden 13 bakan katıldı, 105 firma ve 20 bin kişi de ilgi gösterdi. Panellerde, kullanılacak teknolojilerin "hem çevreci hem de yerli ve milli olması gerektiği" ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5 sektör için 474 hedefin belirlendiğini bildirdi. Karaismailoğlu, çevreci ve yerli yatırımların gelecekte öne çıkacağına işaret etti.

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