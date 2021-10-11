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Haberler Ekonomi 3 kıtaya elma gönderiyoruz

3 kıtaya elma gönderiyoruz

3 kıtaya elma gönderiyoruz

11.10.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Çay ve Sultandağı ilçelerinde üretilen golden, starking, fuji, granny smith, scarlet ve jonagold cinsi elmalar, Asya, Avrupa ve Afrika'daki ülkelere ihraç ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, "Bu yıl verim geçen yıllara göre çok iyi. Çiftçilerimiz de fiyatlardan oldukça memnun. Hindistan ve Libya'dan sipariş alıyoruz" dedi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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