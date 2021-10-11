Bakan Kurum: Tüm sanayi alanlarını şehir dışına taşıyacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da, inşası süren yatırımları yerinde incelerken, kent merkezindeki 108 bin metrekarelik millet bahçesi ve camisinin inşaat alanını gezdi. Kurum, "Yeni sanayi alanlarıyla büyük Türkiye" hedefiyle 81 ildeki şehrin içerisinde kalan tüm sanayi alanlarını daha yeni ve modern yerlere taşıdıklarını söyledi, Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri'de 6 eski sanayi sitesini yeni yerlerine taşıdıklarını aktaran Kurum, "Şu anda 26 sanayi alanımızda harıl harıl çalışıyoruz. Devamında 81 ilimizin tamamında, şehir içinde kalmış sanayi alanlarımızı dönüştürecek, şehirlerin dışına taşıyacağız." dedi.

İKLİM DOSTU SİTELER

"İklim dostu sanayi siteleri yapmak zorundayız" diyen Bakan Kurum, "Kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda sağlayan sanayi sitelerini inşa edeceğiz. Bir ilki gerçekleştiriyoruz, yeni sanayi sitemizi 'iklim dostu sanayi dönüşümü' ilkesiyle inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 hedefini açıkladığını anımsatarak şunları kaydetti:

YENİ SÜREÇ BAŞLIYOR

"Bunu dünya ile paylaştı. Geçtiğimiz hafta da Gazi Meclisimiz Paris İklim Anlaşması'nı onaylamak suretiyle Cumhurbaşkanımızın onayına gönderdi ve Türkiye için yeni bir sürecin başlangıcına başlamış oluyoruz. Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda havamızı, suyumuzu, ormanlarımızı ve insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek adımlar atarken yenilenebilir enerji kaynaklarından çok daha fazla faydalanırken, fosil yakıt tüketimini ve emisyon oranlarını azaltacak çalışmaları yapmak durumundayız. Bakanlık olarak ülkelerde büyük projelere imza attık atmaya da devam edeceğiz." Kurum, geçtiğimiz günlerde Milano'da yaptığı açıklamada, "Paris Anlaşması ile birçok yatırımlarımızı hayata geçireceğimiz adımlar atacağız" dedi.