‘Bor’dan 17 temizlik ürünü ürettiler

İzmir Kemalpaşa'da yüzde yüz yerli ve milli sermaye ile kurulan PowerBulls firması, bor madeninden temizlik deterjanı üretiyor. Bordan elde edilen temizlik ürünleri çok amaçlı olarak kullanılabiliyor. 2018'de Harun Çetiner tarafından kurulan küçük imalathane Kemalpaşa'da yeni fabrikasına taşınarak sektöre iddialı bir giriş yaptı. Ürün, Türkiye genelinde tüketiciye sunulacak. 2019 senesinde patentini aldığı bordan elde ettiği çok amaçlı spreyin yanı sıra 17 çeşit ürün daha geliştirdiklerini belirten PowerBulls markasının kurucusu Harun Çetiner, şunları söyledi:

OTELLER, MARKETLER

"Kemalpaşa Ulucak'taki 4000 metrekarelik alana kurulu fabrikamızda 2 tam otomatik makina ve aylık 500 tonluk rezervle üretime başladık. Temizlik maddelerinin hepsinde bor kullanıyoruz. Boroksit temizlikte tüketimi düşürür, fosfat içermez. Çamaşırların kullanım ömürlerini uzatır." Türkiye'de 11 ilde bayilik oluşturduklarını ifade eden Çetiner, "Bölge müdürlüklerimizle, 11 bayide 73 araçla sahadayız. Şu an için hedefimiz oteller, restoran kafeler, mağazalar ve zincir marketler ancak ilerleyen süreçte vatandaşlarımız da ürünlerimizden yararlanacak. Amacımız boru, dünyaya tanıtmak " ifadelerini kullandı.

■ TOLGA TEKİN