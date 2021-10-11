İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürekli İşçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan yayımlanan ilana göre İzmir Demokrasi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 Personel alınacaktır. Alınacak personeller 2 Güvenlik Görevlisi ve 6 Temizlik Görevlisi olarak görev yapacaklardır.

Demokrasi Üniversitesi personel alımı 2021 için başvuru zamanı

Adaylar başvurularını 15 Ekim 2021 tarihine kadar yapacaklardır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.