Maden sektöründen yeni ihracat rekoru

Dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80'ini topraklarında bulunduran ve 650 çeşit mermer ile 150 farklı doğal taşa ev sahipliği yapan Türkiye, maden sektöründe ihracat rekoru kırmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde ekonomiye dolaylı yoldan 40 milyar dolarlık katkı yapan madencilik sektörü, sadece Eylül ayında 584,3 milyon dolarlık ihracat yaptı. Böylece, geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yaşanan değer artışı yüzde 39,1 oldu. Zengin rezervler ile sanayiye doğrudan katkı sağlayan maden sektörü, 2021 yılının ilk 9 ayında ise yurt dışına 4,38 milyar dolarlık ürün sattı. Sektörün, geçen yılın aynı dönemine göre yakaladığı artış oranı ise yüzde 47,96 olarak gerçekleşti.

CEVHERLER İLK SIRADA

Yılın ilk 9 ayında metalik cevherler ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76'lık artış yakalarken, 1,63 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek ihraç edilen madenler sıralamasında ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada yüzde 24,6'lık artışla 941 milyon dolar getiren işlenmiş doğal taşlar yer alırken, üçüncü sırada ise yüzde 32,1'lik ihracat artışı ile 794,2 milyon dolar sağlayan endüstriyel mineraller yer aldı. Bu madenleri, yüzde 35,8'lik ihracat artışıyla 622,4 milyon dolar getiren blok doğal taşlar ve yüzde 121,7'lik ihracat artışıyla 217,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen ferro alyajlar takip etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Madende ihracatımız ilk 9 ayda 4,38 milyar dolara ulaştı ki bu, geçen senenin aynı dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 48'lik artış demektir. Muhtemelen bu artış trendi devam ederse biz yılı belki 6-6,5 milyar dolar ihracatla kapatmış olacağız. Burada da en büyük pazarlarımızdan birisi Asya. Çin burada en öncü pazarlarımızdan birisi ama dünyanın hemen her yerine birçok maden ürünü satıyoıruz" dedi.

138 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Bor madeninin Türkiye için önemine dikkat çeken Bakan Dönmez, "Milli ürünümüz boru dünyanın birçok ülkesine satıyoruz, yüzde 60-62'ler seviyesinde dünyada pazar lideriyiz. Bu sene belki de bor ihracatında Eti Maden bir rekor kıracak, onun beklentisi içerisindeyiz. Tabi madenciliğe şöyle de bakmak gerekiyor: Bugün günlük yaşamımızda kullandığımız birçok malzemenin ham maddesini üreten, sanayinin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi üreten bir sektör. Büyük bir üretim, istihdam ve ihracat potansiyeline sahip. Doğrudan 138 bin insanımızı istihdam ediyoruz, dolaylı olarak baktığınızda bunun en az 4-5 katı olduğunu söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.



EN BÜYÜK ALICI ÜLKE ÇİN

İHRACATTA Çin pazarı liderliğini korudu. Çin'e yapılan ihracat, geçen yılın ilk 9 ayında 890 milyon dolarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 45,2 artışla 1 milyar 292 milyon doları aştı. Türkiye'nin ihracatında Çin'i ABD takip etti. ABD'ye ihracat, bu yıl yüzde 54,4 artarak 419 milyon dolar seviyesine yükseldi. Üçüncü sıradaysa İspanya yer alırken, bu ülke pazarına yapılan ihracat ise geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 38,42 artarak 210 milyon doların üzerine çıktı.

BARIŞ ŞİMŞEK