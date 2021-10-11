Manisa’da 438 çiftçiye 210 ton tohum desteği

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 75 hibeli olarak yürütülen "Her Şey Tohumla Başlar Projesi" kapsamında temin edilen sertifikalı buğday tohumlarının çiftçiye teslimatını sürdürüyor. Kırkağaç'ta inceleme yapan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, il genelinde toplamda 438 çiftçiye 210 ton tohum dağıtılacağını açıkladı. Proje kapsamında Köprübaşı, Demirci, Kula, Kırkağaç, Gördes, Selendi ve Soma İlçelerine, TİGEM tarafından üretilen Cumhuriyet, Flamura, Anapo, Kaşifbey, Çeşit 1252 ve Kayra çeşitlerinin dağıtımına başlandığını ifade eden Öztürk, "10 bin 385 dekar alanda ekim yapılacak. Tohumlar ilçelerimizin iklimine göre dağıtılıyor. Şu anda Soma ve Kırkağaç'ta dağıtım bitti. Proje ile hububat tarımında verim ve kalitenin artırılmasını, arz açığının önlenmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK