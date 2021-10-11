Marketlerde etiket oyunu

İZMİR'DEKİ bazı marketlerde reyonlardaki etiket fiyatları ile fişe yansıtılan fiyatlar arasında farklılıklar olması dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarından olaya tepki gösteren vatandaşlar, "Reyondan örneğin etiketinde 6 lira yazan bir ürün aldığınızda eğer kasada size verilen fişe dikkat etmezseniz o ürünü size 8 liradan satmış olabiliyorlar. Bu resmen insanları dolandırmaktır" dedi. Son zamanlarda indirimde olduğu belirtilen bir ürünün etiket fiyatı ile kasada o ürün için kesilen fişteki fiyatın farklılık göstermesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Özellikle büyük ölçekli, kurumsal marketlerde bu tür olaylarla karşılaştıklarını öne süren vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından aldıkları ürünlerin reyon fiyatları ile faturadaki fiyatlarını paylaşarak uyarıda bulundu. Denetlemelere rağmen bazı büyük marketlerin fiş oyununa devam ettiğini iddia eden vatandaşlar, "Bazı uyanık işletmeciler ya da kurumsal firmalar ne yazık ki bu şekilde vatandaşı resmen dolandırıp, kandırmaya çalışıyor. Kasiyere sorduğumuzda 'Fiyatları güncellemeyi unutmuşuz' ya da 'Sistemde fiyat güncellenmiş ancak arkadaşlar etiketi değiştirmeyi unutmuş' gibi cevaplar alıyoruz. Bu konuda herkes dikkatli olsun" diye konuştu.