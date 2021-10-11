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Haberler Ekonomi PTT Türkiye Kart farklı şehirlerde kullanılacak

PTT Türkiye Kart farklı şehirlerde kullanılacak

PTT Türkiye Kart farklı şehirlerde kullanılacak

11.10.2021

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye Kart'ın, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacağını belirterek, "Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz. Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız." dedi. PttAVM.com'daki fahiş fiyatlara müdahalelerde bulunmaya devam ettiklerini ifade eden Gülten, "İlgili satıcı firmalara gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Gerektiğinde de mağazalarımızla ilgili işlemler gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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