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Haberler Ekonomi THY, Avrupa'da en çok uçan 2. şirket oldu

THY, Avrupa'da en çok uçan 2. şirket oldu

Son dakika haberi.... Türk Hava Yolları (THY), 4-10 Ekim arasında günlük 1.185 seferle Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu. Pegasus Hava Yolları da 454 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

THY, Avrupa’da en çok uçan 2. şirket oldu

11.10.2021, 12:42

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 4-10 Ekim'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 162 bin 853 uçuş yapıldı.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 316 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük 1.185 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1.023 seferle 3. sırayı aldı. Pegasus Hava Yolları da 454 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

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