Haberler Ekonomi THY, Avrupa'da en çok uçan 2. şirket oldu

THY, Avrupa'da en çok uçan 2. şirket oldu

Son dakika haberi.... Türk Hava Yolları (THY), 4-10 Ekim arasında günlük 1.185 seferle Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu. Pegasus Hava Yolları da 454 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

11.10.2021, 12:42