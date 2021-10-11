Turizm, en batıdan en doğuya yayılmalı

UNESCO Photo Safari Touristica Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman, Türkiye'nin kültürel miraslarının tanıtımının yapılmasıyla birlikte turist sayısının 100 milyonu geçmesinin zor olmayacağını söyledi. Karaduman, hedeflerinin Türkiye turizmini en batıdan en doğuya kadar yaymak olduğunu vurguladı. Turizmin gelişmesi için çaba gösteren önemli platformlardan Türkiye Tanıtma Platformu'nun (TUTAP) Genel Koordinatörü ve UNESCO Photo Safari Touristica Organizasyon Komitesi Başkanı Karaduman, Hafta Başı Sohbetlerinin bu haftaki konuğu oldu. TUTAP tarafından gerçekleştirilen en geniş kapsamlı fotosafari organizasyonu olan UNESCO Photo Safari Touristica ve kültür turizmi hakkındaki görüşlerini Yeni Asır'a açıklayan Karaduman, "Biz insanları sadece Antalya ve İstanbul'a değil Ağrı, Çorum, Konya, Diyarbakır ve Bergama gibi miraslarımızın olduğu şehirlerimize götürmeye çalışıyoruz. Yani kültürel mirasımızın gücüyle turizmimizi Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar yayma hedefine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.



TANITIMDA YER ALDIM

● Serdar Bey Türkiye'nin turizmi için yoğun çaba gösteren TUTAP'ın çalışmaları ile ilgili bilgi verir misiniz? T

abii. Ben Türkiye Tanıtma Platformu'na yedi yıl önce girdim. Platformun amacı kültürel miraslarımızı UNESCO adaylık sürecine; aday olanları ise asıl unsur sürecine hazırlamak. Ben platformumuza katıldıktan sonra tanıtım ayağında görev yaptım. Dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan ITB Berlin'de 120 metrekarelik bir stantta ülkemizdeki UNESCO zenginliklerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. Kültür turizmimize katkılar sağlamaya çaba gösterdik.



ULUSLARARASI BOYUTTA

● Türkiye Tanıtma Platformu tarafından yapılan projelerin en önemlilerinden biri UNESCO Photo Safari Touristica organizasyonu. Bu organizasyona ilgi ne boyutta?

Türkiye'nin miraslarının tanıtımı maalesef çok fazla yapılmamıştı. 2018'de tanıtım çalışmalarımızı sürdürürken büyük bir fotoğraf ve arşiv eksiği çıktı. Bununla başa çıkmak için çalışmalar yaparken fotosafari fikri ortaya çıktı. Projemizin amacı öncelikle ülkemizdeki UNESCO miraslarımızın farkındalığını sağlamaktı. Ayrıca dünyada UNESCO dünya miraslarını gezen çok geniş bir kesim var. Türkiye'de en çok gezilen ören ve tarihi yerler UNESCO mirası listesinde olan yerler. Biz de bu aşamada Türkiye'ye yurt dışından daha fazla ziyaretçi getirebilmek amacıyla UNESCO Photo Safari Touristica'yı başlattık. Türkiye'de 19 asıl unsur var. Biz şu anda bazı nedenlerden kaynaklı olarak 17 unsurumuza gidebiliyoruz. Bu senelerce sürecek geleneksel bir yarışma. Önümüzdeki senelerde uluslararası boyuta taşıyacağız. Bu sene Rus ve Ukraynalı fotoğraf severler katıldı ama Avrupa'yı pandemiden kaynaklı olarak davet edemedik. Bir dahaki sene Avrupalı fotoğraf severlerimizi de aramıza katarak organizasyonumuzu tamamen uluslararası boyuta taşıyacağız.



100 MILYON TURİST HAYAL DEGIL

Turizm sektörünü en iyi bilen isimlerden biri olarak daha da gelişmesi için neler yapmalıyız? Cumhurbaşkanımızın söylediği 70 milyon turist hedefi Türkiye için hayal değil. Hatta bu rakam 100 milyonu bile bulabilir. Ama bunun için turizm çeşitliliğini artırmamız gerekiyor. Bunun başarılmasının yolu ise kültür turizminden geçiyor. İnsanlar sadece Antalya ve İstanbul'a değil Ağrı, Çorum, Konya, Diyarbakır ve Kars'a da gitmeli. Biz bunun için yoğun bir çaba içindeyiz. Kültürel mirasımızın gücüyle turizmimiz Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar yayılmalı. Bu hedefe ulaşmak için katkı sağlıyoruz. Gerçekte çok şanslıyız. Türkiye'de 19 asıl, 84 aday unsurumuz var. Biz adayların da asıl unsur olması için çalışıyoruz

MERT ALPDÜNDAR