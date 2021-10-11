  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak

Bakanlığın taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığıyla usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak

11.10.2021, 09:38

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre başvurular 11-15 Ekim arasında "www.iskur.gov.tr" internet sitesinden, İŞKUR hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattından yapılabilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste "www.uab.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.