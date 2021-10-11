Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre başvurular 11-15 Ekim arasında "www.iskur.gov.tr" internet sitesinden, İŞKUR hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattından yapılabilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste "www.uab.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacak.



Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.