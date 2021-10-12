Altın almak için 500 liranın altı beklenmeli

PARA ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, altında "alım fırsatı" veren seviyeleri açıkladı. Gram altın önce 500 lirayı aştı ardından 510 liraya dayanarak son 3 ayın zirvesine çıktı. Böylece son 1 ayda 20 liraya yakın prim yaparak yatırımcısına yüzde 5 kazanç sağladı. Altın yatırımcılarının beklentilerini Yeni Asır'a değerlendiren Memiş, "500 liranın altına inmeden asla altın alınmaz" dedi. Son 1 ayda 478-488 bandını yukarı yönlü kırarak 500 lira olan psikolojik direncini aşan gram altın 510 liraya yaklaştı ancak bu seviyede kar satışları geldi.

YÜKSELİŞ SİNYALLERİ

Gram altın tarafında kısa vadede yükselişlerin devam etmesini beklediklerini ifade eden Memiş, "Takip ettiğimiz bant aralığı 515- 520 lira. Ancak 2021 yılı sonuna kadar tabii ons tarafında ve dolar kurunda yükselişler sürerse yeni zirveler, yeni seviyeler görebiliriz. Gram altında 2020 yılında 540 lirayla zirveye çıkılmıştı. 2021 yılı bitmeden bu seviyenin üzerinde rakamlar görme ihtimalimiz giderek güçleniyor. Kısa vade için TL'ye geçmiş veya altın alacak yatırımcılar kar satışını beklemeli. Çünkü ciddi anlamda bir yükseliş olduğu için tekrar 500'ün altı rakamlar beklenmeli. 500 liranın altı seviyeler düğün yapacak, altın borcu olan veya altına yatırımı olacak vatandaşlarımıza iyi alım fırsatları sunacaktır" diye konuştu. Altın yatırımcılarına uzun vadeli düşünmeleri tavsiyesinde bulunan Memiş, yükselişlerin olabileceğine yönelik sinyaller geldiğin dile getirdi.

■ FATİH ŞENDİL