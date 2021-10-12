Cari işlemler hesabı, 10 ayın ardından fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabı Ağustosta 528 milyon dolarla 10 ayın ardından ilk kez fazla verdi. Cari denge en son geçen yılın Ekim ayında 92 milyon dolar fazla vermiş, sonraki süreçte ise eksi bölgeye geçmişti. Cari dengenin Ağustosta açık beklentilerinin aksine fazla vermesinde; dış ticaret açığındaki 2,6 milyon dolarlık gerileme ve hizmetler dengesine 2,3 milyar dolarlık net giriş kaydedilmesi etkili oldu. Öte yandan aylık bazda cari dengenin artıya geçmesi ile Ağustosta son 12 aylık cari işlemler açığı da 23 milyar 33 milyon dolara geriledi. Böylece yıllıklandırılmış cari açık, Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Turizm gelirlerindeki artış ve ihracattaki güçlü seyrin desteğiyle cari dengede iyileşme eğiliminin devam edeceği belirtiliyor. Verinin detaylarına bakıldığında, Ağustosta enerji hariç cari fazlanın 4 milyar 204 milyon dolarla, altın ve enerji hariç cari fazlanın da 4 milyar 433 milyon dolarla 22 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Ekonomistler, cari dengenin Ağustosta 190 milyon dolar açık vermesini öngörüyordu. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Ağustos ayı gerçekleşmesiyle son 12 aylık cari açığın milli gelire oranının yüzde 3'e gerileyerek iyileşme eğilimini devam ettirdiğini söyledi. Öncü verilerin dış ticaret açığında gerilemenin süreceğine işaret ettiğini aktaran Bürümcekçi, turizm ve taşımacılık gelirlerinde gözlenen toparlanma sayesinde yıllık cari açıkta düşüşün devam edeceğini öngördüklerini belirtti.