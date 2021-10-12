Girişimci dostu MANİLDER

İzmir'de 2019 yılının Ekim ayında kurulan Manisa ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği (MANİLDER), özellikle pandemi döneminde girişimcilere sağladığı desteklerle dikkat çekti. İzmir'de yaşayan 200 binden fazla Manisalıya destek olarak dayanışma örneği gösteren dernek yönetimi düzenlediği girişimcilik kursları ile bu yıl 30 kişinin işyeri açmasını sağladı.

GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİR

Girişimcilik sertifikalarını alan üyelerle buluşan MANİLDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akarsu, "Sivil toplum kuruluşu olarak sosyal sorumluluk projelerimize pandemi döneminde de ara vermeden devam ediyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda bu yıl kursiyerlerimize 2 grup halinde kendi işletmelerini kurmaları amacıyla girişimcilik eğitimi verip sertifika almalarını sağladık. Bu eğitimden geçip girişimcilik sertifikası alanları yatırımcılarla buluşturduk. Yaşadığımız kent olan İzmir'e ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Derneğin "Geleceğini Şekillendir" projesi kapsamında 2 etap halinde düzenlenen kursların sonunda 30 kişi girişimcilik sertifikası almaya hak kazandı. Kısa sürede birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan MANİLDER proje kapsamında işletmelerini açan üyeleriyle buluşma toplantısı düzenledi. Toplantıda çeşitli firma sahipleri ve genç girişimciler, geleceklerine yön verecek ilk adımlarını attılar.

Yeni Asır'a konuşan MANİLDER Başkanı Akarsu, "Kentimizde İzmir doğumlulardan sonra en fazla nüfusu Manisalılar oluşturuyor. Bizim üye sayımız da her geçen gün artıyor. Yüzlerce üyemiz var. Bu yılın sonunda üye sayımızın bini aşması için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz daha fazla sayıda proje üretmek. Dayanışma içinde hem üretime hem de istihdama katkımızı artırmak istiyoruz" diye konuştu.

DAYANIŞMA RUHUYLA

"Manisalı hemşehrilerimizin bize nerede ihtiyacı varsa oraya ulaşmaya çalıştık" diyen Akarsu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayramlardan önce muhtarlarımızla işbirliği yaparak ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımında bulunuyoruz. Yardıma muhtaç ailelerin çocuklarını giydirip, sık sık kan ve kök hücre bağış kampanyaları düzenliyoruz. Kamu kurumları, siyasi partiler, belediyeler ve STK'larla işbirliği yaparak sorunları dayanışma içinde çözmeye çalıştık. Girişimcilik kurslarımızın istihdam artışı için büyük öneme olduğunu düşünüyoruz."

KÖPRÜ GÖREVI ÜSTLENDIK

SADECE siyasi arenada temsil edilmek ve söz sahibi olmak için değil aynı zamanda İzmir ile Manisa arasında gerek ticari gerekse sosyo-kültürel işbirliği konusunda köprü görevini üstlenmek için yola çıktıklarını belirten Akarsu, "Manisa ve İzmir'in ilçeleri arasında bağ kuruyoruz. İzmir'de Manisalılar adına önemli bir misyon üstlendik. Bu kadar Manisalının olduğu bir yerde hemşehrilerimizin sesi olmak istedik. Manisalı sanayicilerimizle işbirliği yaparak işsiz hemşehrilerimize iş imkanı sağlayacağız" dedi. Akarsu, Manisa'nın tanıtımına katkı sağlayacak çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

TOLGA TEKİN