Limon ihracatında hedef 300 milyon $

TÜRKİYE'DEN limon ihracatı yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 184 milyon 49 bin dolara ulaştı. İhracatta ilk sırada 48 milyon 316 bin dolarla Rusya yer alırken, bu ülkeyi 43 milyon 650 bin dolarla Irak ve 18 milyon 516 bin dolarla Romanya takip etti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Yurt dışında birçok firmanın elinde Arjantin limonu var şu an. Bunlar bitince bize dönecekler. Paketleme tesislerinde limon mesaisi hız kazandı. Yıl sonunda limon ihracatında hedefimiz 300 milyon dolar" diye konuştu.

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