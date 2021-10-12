Petkim, global 206 sirket arasında 8’inci

DÜNYANIN önde gelen kurumlarının, bağımsız denetçi kuruluş tarafından "Çevre, Sosyal ve Yönetişim" başlıklarında değerlendirildiği 'ESG' derecelendirmesinde Petkim, 206 şirket arasında 8'inci sırada yer alarak sürdürülebilirlik kriterleri açısından önemli bir başarı elde etti. SOCAR Türkiye grup şirketlerinden Petkim, Sustainalytics tarafından yapılan risk derecelendirmesinde dikkat çekici bir performansa imza attı. SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, "Sürdürülebilir üretim, Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdingi olarak SOCAR Türkiye'de her zaman faaliyet odağımıza aldığımız bir süreç. Sürdürülebilir bir gelecek için değer üretmek, her zaman değişmez felsefemiz olacak" dedi.

■ ŞENOL KANTÜRK