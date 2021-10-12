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Haberler Ekonomi TÜBITAK’tan fiber optik tabanlı akıllı yol

TÜBITAK’tan fiber optik tabanlı akıllı yol

TÜBITAK’tan fiber optik tabanlı akıllı yol

12.10.2021

KUZEY Marmara Otoyolu İşletmesi (KMO), TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen yeni akıllı ulaşım sistemi projesinin ön tanıtımını yaptı. Dünyanın ve Türkiye'nin ilk fiber optik ve yapay zeka tabanlı akıllı ulaşım sisteminin gelecek yıl devreye alınması planlanıyor. Projeyle otoyoldaki bir olay anında tespit edilecek
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