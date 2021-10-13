En fazla ihracat İzmir’den yapıldı

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre zeytin ve zeytinyağı sektörü İspanya'ya geçen ay 4 milyon 670 bin dolarlık ihracat yaptı. İlk sıradaki İspanya'yı, 3 milyon 794 bin dolarla ABD, 3 milyon 724 bin dolarla Almanya izledi. Sektör ihracatı Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 57,4 artarak 30 milyon 30 bin dolara çıktı. İl bazında Eylül'de zeytin ve zeytinyağı sektöründe en fazla ihracatı 8 milyon 328 bin dolarla İzmirli şirketler yaptı. İzmir'i, İstanbul, Manisa ve Aydın izledi. Değer bazında ihracat artışında da başı çeken İzmir'in dış satımı Eylül'de 5 milyon 879 bin dolar arttı.

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