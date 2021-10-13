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Haberler Ekonomi Engelli öğretmenler 3 Aralık’ta atanacak

Engelli öğretmenler 3 Aralık’ta atanacak

13.10.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurmasından sonra atama takvimi belirlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak" dedi.
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