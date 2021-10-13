Finansal varlıklarımız 5.9 trilyonu aştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) finansal piyasa özet verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları son 1 yılda yüzde 19.4 artarak, Ağustos sonunda 5.9 trilyon lirayı aştı. Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları ise son 1 yılda yüzde 52 artarak, 413.5 milyar liraya çıktı. Yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yıllık bazda en yüksek artış, özel sektör Eurobond varlıklarında yaşandı. Yerli yatırımcıların özel sektör Eurobond varlıkları 1 yılda yüzde 63 artarak 111 milyar lira oldu. Varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları yüzde 55 artarak 37.3 milyar liraya çıktı. Yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları son bir yılda yüzde 23.8 artarak 2021 Ağustos sonu itibarıyla 1 trilyon 974 milyar liraya, TL mevduatları ise yüzde 15.2 artarak 1 trilyon 723 milyar liraya yükseldi.

YABANCILARIN HISSE VARLIGI ARTTI

TÜRKİYE Sermaye Piyasaları Birliği tarafından açıklanan Ağustos ayı özet finansal piyasa verilerine göre, geçen yıl Ağustos ayı sonu itibarıyla 527.3 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, son 1 yılda yüzde 7.9 artarak, Ağustos 2021'de 569.2 milyar liraya yükseldi. Yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları, Ağustos'ta bir önceki aya göre 15 milyar lira (yüzde 5.3) artarak 298.9 milyar liraya çıktı.