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İlköğretim ve Ortaöğretim Mezunu, Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı Hakkında Duyuru

Ankara Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı Hakkında Duyuru yaptı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Mezunu, Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı Hakkında Duyuru

13.10.2021, 09:11

Ankara Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı Hakkında Duyuru yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada: "Şirketimiz Ankara, Kars ve Uşak Şeker Fabrikalarımızda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere 5 Eski Hükümlü (İlköğretim ve Ortaöğretim) Sürekli İşçi alımı yapılacaktır"denildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İş ilanları Türkiye İş Kurumu web sitesinde 14.10.2021 tarihinden itibaren yayımlanacak olup başvurular Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri ve e-şube üzerinden yapılabilecektir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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