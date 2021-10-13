Karnabahar tarlada 4 tezgahta 15 lira

Sebze meyvede tarladan tezgaha, oradan da sofralara gelinceye kadar geçen süreçte yaşanan fiyat artışları vatandaşları isyan ettirmeye devam ederken, kışa girerken denetimlerin sıklaştırılması dikkat çekiyor. Kış sebzeleri ve meyvelerinin etiketleri görenleri şaşkına çevirirken, sofraların vazgeçilmez vitamin deposu karnabahardaki fiyat artışı serüvenini mercek altına aldık.

ARACILAR ARASINDA

Pazarın, manavın imparatoru karnabaharın tarlada üreticiden çıkış fiyatı 3.5- 4- 4.5 lira arasında değişiyor. Sebze meyve halinden pazarcılara 5 ila 5.50 liradan verilen karnabaharın semt pazarlarındaki satış fiyatı 9-12 liraya çıkıyor. Fiyatlardaki tırmanış internetten satışlarda daha da çarpıcı rakamlara ulaşıyor. Öyle ki sanal marketlerde kilosu 13 ila 14.5 lira arasında satılan karnabahar semtine göre bazı manav ve marketlerde ise 14 lira ila 17 liraya kadar fırlayıp tavan yapıyor. Vatandaşlar, tarladan sofraya gelene kadar fiyatı 3-4 kez katlanan karnabaharın satış rakamının aşağıya çekilmesi için aracılar arasındaki kontrollerin sürdürülmesi talebinde bulundu.

FİYATI KALİTEYE GÖRE DEGİSİYOR

İZMİR Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Orhan Doğan, karnabahar fiyatlarının üreticiden de yüksek fiyata alındığını, fiyatın kalitesine göre değişebildiğini belirterek, "Biz ürünü yüzde 8 gibi küçük komisyonla satıyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN