TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretim endeksi, Ağustosta aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda yüzde 13,8 artış gösterdi. Ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 9,4'e yükseldi.
Sanayi üretimi yıllık yüzde 13,8 yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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