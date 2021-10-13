Sosyal medyaya ve dedikodulara dikkat!

HİSSE senedi yatırımcılarına ve borsaya yatırım yapmak isteyenlere sermaye piyasasının iki önemli aktöründen uyarılar geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, birçok yanlış yatırım kararının genellikle kulaktan dolma söylentiler ve kötü niyetli kişilerin yönlendirmeleriyle verildiğinin görüldüğüne dikkat çekti.

Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu olarak yatırımcıları birçok kez uyardıklarını belirten Taşkesenlioğlu, şöyle konuştu: "Buna rağmen, hala anonim hesaplar üzerinden yapılan yönlendirmeler ile işlem yapan ve zarar eden vatandaşlarımızın olduğunu görülmektedir. Maalesef, sosyal medyadaki anonim hesapları dikkate alıp işlem yapan yatırımcılar olduğu sürece böylesi hayal kırıklıkları yaşanmaya devam edecektir." Dünyanın tüm borsalarında, zamana yayılan bir süreçte, hisse senetleri sayesinde varlıklarını artırmış, hatta zengin olmuş birçok örnek bulmanın mümkün olduğunu söyleyen Taşkesenlioğlu, ancak çok kısa sürede zengin olabilen örneklerin yok denecek kadar az, çok kısa sürede tüm varlıklarını kaybeden yatırımcı sayısının ise bir hayli fazla olduğunu vurguladı.

DOGRU BILGI KAZANDIRIR

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun da yatırımcılara tavsiyelerini şöyle sıraladı: ● Yatırım yapacağınız ürünü iyi anlayın. ● Yatırım için, vade ve risk karşılaştırmasını iyi yapın. ● Yatırımlarınızı, mutlaka ama mutlaka çeşitlendirin. ● Değersiz haberlere ve dedikodulara dayanarak hareket etmeyin. ● Finansal bilgileri ve açıklamaları doğru kaynaklardan öğrenin. ● Şirketleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan takip edin. ● Sosyal medyaya itibar etmeyin. ● Çalıştığınız aracı kurumların, araştırma raporlarını inceleyin. ● Aracı kurumlarınızın yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinleyin. Birikimlerinizi bu bilgilere göre değerlendirin. ● Finansal okuryazarlık seviyenizi güçlendirin.

HISSE YATIRIMCISINA TAVSIYELER

● Sosyal medya ve forumlarda yer alan 'tüyo' haberlerine kesinlikle itibar etmeyin. Borsa kolay para kazanma, kısa vadede zengin olma yeri değildir. ● 3 aydan kısa vadeli işlemler yatırım değil, oyundur. ● Birden fazla hisseye yatırım yaparak riski dağıtın. ● Hisse seçiminde her zaman önümüzdeki döneme ilişkin beklenti önemlidir. ● Hisse senedi yatırımcısı 12 aylık dönemde mevduatın iki katı getiri hedeflemeli. ● Portföyünüzdeki hisselerle ilgili gelişmeleri yakından takip edin. ● Hisse alarak şirkete ortak olduğunuzu unutmayın. ● Ne iş yaptığını, ortaklarının kim olduğunu, mali yapısını bilmediğiniz şirkete yatırım yapmayın. ● Telefonla ulaşamadığınız, internet sitesi olmayan şirketlere bakmayın. ● Hisse fiyatı yükseliyor diye hiçbir zaman hisse senedi almayın. ● Aracı kurum seçerken, iyi araştırma bölümü olan, geçmiş önerileri yerinde olanları seçin. ● Bir hissenin fiyatı, sizin onu almayacağınız seviyeye gelmişse o hisseyi satın. Başlangıç aşamasında amaç kazanmak değil sermayeyi kaybetmemek olmalı. ● Farklı sektörlerde yer alan, hikayesi olan şirketleri seçin. Piyasanın her türlü gündem maddesinden etkilenebileceğini unutmayın. ● Kredili işlem yapmayın, ayağınızı yorganınıza göre uzatın.