Türkiye turizmde dünya beşincisi

DÜNYA Turizm Örgütü (UNWTO), korona virüs salgını nedeniyle 'en kötü yıl' olarak tarihe geçen 2020'nin verilerini açıkladı. Türkiye 15,9 milyon turist sayısıyla 5'inci, 10,2 milyar dolar gelir ile de 11'inci sırada yer aldı. Turizmin Türkiye ihracatına katkısı ise yüzde 7 oldu. Turizm gelirlerinin yüzde 64 oranında sert bir kayıp yaşadığı 2020'de 25 milyon 200 bin turistle dünyada en çok turist ağırlayan ülke İtalya oldu.

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