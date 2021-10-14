Mahkeme Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan 1 oda 1 salon daire için satış kararı verdi. Dairenin 1 salon mutfak, 1 oda, 1 hol ve 1 banyo WC'den oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 09.12.2021 10:35 belirlendi.
Aydın Didim'de icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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