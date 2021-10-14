Aydın Didim’de icradan satılık daire

Mahkeme Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan 1 oda 1 salon daire için satış kararı verdi. Dairenin 1 salon mutfak, 1 oda, 1 hol ve 1 banyo WC'den oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 09.12.2021 10:35 belirlendi.