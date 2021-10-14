"Doğalgaz anlaşmaları elimizi rahatlatıyor"

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasla arz ve tedarik konusunda iyi bir noktada olduğunu belirterek, "Maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Teknik altyapımz güçlü. Öncelikle ülkemizin uzun dönemli doğalgaz anlaşmalarının olması elimizi rahatlatan önemli bir unsur" dedi.

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